Zwembad krijgt weer geld van gemeente, maar wel onder voorwaarden

Door: Redactie

Vandaag is bekend geworden, dat de gemeente Haren nog voor 1 januari de betaling van (achterstallige) subsidie aan de stichting SEZS zal hervatten. De stichting runt het zwembad Scharlakenhof met vrijwilligers. De subsidie werd eind 2017 stopgezet, omdat de gemeente geen vertrouwen had in de ordelijke financiële bedrijfsvoering.

Voorzitter Piter Bakker erkent dat in de eerste jaren na de rumoerige start (2014) er een wat chaotische administratie werd gevoerd, maar hij ontkent pertinent dat er foute dingen zijn gedaan met geld. Fraude is niet aan de orde zegt hij. “Maar we merken bij veel mensen, ook bij de gemeente, een zeker wantrouwen tegen de personen die hun schouders onder het zwembad hebben gezet.”

Overheidsgeld

Wethouder Michiel Verbeek zegt nu dat hij helemaal niet denkt dat er dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. “Maar als je met overheidsgeld werkt moet je zorgen voor een degelijke administratie, niet meer en niet minder.” Een accountant heeft onlangs een negatieve verklaring afgegeven over de stichting. Het betrof de periode 2016-2017. Piter Bakker zegt: “Ook daar staat niets in over fraude of zo. Het gaat om onduidelijke facturen, waar niet voldoende duidelijk is aangegeven dat externe partijen werkzaamheden in het zwembad hebben verricht. Op zo’n moment zegt de accountant: wie bewijst nu dat ze hier inderdaad werk hebben gedaan? En dan komt er dus een minnetje te staan.”



Wethouder Michiel Verbeek

Voorwaarden

Volgens de gemeente zijn aan het hervatten van de subsidie (138.000 per jaar) twee belangrijke voorwaarden verbonden. Verbeek: “De stichting komt onder financieel toezicht te staan van iemand, die de geldstromen in beeld gaat brengen. En de stichting moet verklaren dat men altijd als eerste de geldleningen aan de gemeente terugbetaalt en pas daarna leningen aan derden.” Verbeek vond het overigens geen gunstig teken dat twee bestuursleden van de stichting SEZS privé geld hebben uitgeleend aan de stichting. Het ging om substantiële bedragen die volgens Bakker nodig waren in de eerste periode. Een groot deel daarvan is inmiddels terugbetaald.

Piter Bakker is deze week akkoord gegaan met de voorwaarden, maar ervaart het wel als duimschroeven die telkens wat strakker worden aangedraaid. “Ik blijf het gevoel houden dat de gemeente onze intenties niet helemaal vertrouwt. Dat is jammer. Want het zwembad draait prima, we lijden geen verlies en de administratie is inmiddels op orde.”