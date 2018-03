Zwembad Scharlakenhof maakte 50.000 winst in boekjaar 2016-2017

Nieuws:

Door: Redactie

Volgende week verschijnt in Haren de Krant een uitgebreide ‘update’ van de stand van zaken Zwembad Scharlakenhof. Aanleiding is de aanhoudende reeks kritische opmerkingen en vragen over de gang van zaken van de stichting SEZS, die het zwembad grotendeels met vrijwilligers runt.

In het artikel komt voorzitter Piter Bakker aan het woord. Hij probeert te duiden waarom zoveel mensen het vergrootglas op het zwembad leggen. En hij gaat nog maar eens een keer in op de vraag waarom hij zich eigenlijk belangeloos inzet voor Scharlakenhof. Veel mensen blijven argwanend. Haren de Krant is er achter gekomen dat sommigen zich zorgen maken over de gang van zaken en dus de continuïteit van het zwembad. Helaas klinkt de kritiek vooral in wandelgangen en willen mensen die kritiek niet spuien met naam en toenaam. Tegelijk menen zwembadliefhebbers dat het bestuur van SEZS niet altijd openheid van zaken geeft. De gemeente Haren zegt dat indirect ook, want nog steeds heeft men geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen van SEZS over de jaren 2015-2017. Als straf is de subsidie voorlopig opgeschort.

Goede cijfers

Voorzitter en roerganger Piter Bakker laat weten dat de accountantsverklaring van Noord 90 op komende wege is. Het is een kwestie van weken. Tegelijk geeft hij desgevraagd inzage in de belangrijkste cijfers van het zwembad. De conclusie is volgens hem, dat SEZS 50.000 euro winst heeft geboekt in het boekjaar 2016-2017. Kritische burgers en gemeente kunnen dan wel aanmerkingen hebben op het beleid, maar ze zouden (als deze cijfers kloppen) met het financiële resultaat tevreden mogen zijn.

Jaarcijfers van het zwembad 2016-2017

Inkomsten uit losse kaartjes: 129.000

Inkomsten verenigingen: 49.000

Inkomsten subsidie: 138.000

Uitgaven huur, onderhoud, personeel: 170.000

Uitgaven aflossen en rente op schuld gemeente: 96.000

Winst/verlies 2016-2017: + 50.000