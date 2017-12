Wat ik nog zeggen wou…

Door: Redactie

Dat was 2017, een roerig jaar! Zowel privé, in mijn werk als ook in de wereld om ons heen. Een wereld die is veranderd en verhard; mensen vallen elkaar te pas en onpas aan op meningen, standpunten en ideeën. Zonder daarbij ook maar enig respect voor elkaar te hebben. Of het nu gaat om vluchtelingen, zwarte piet, of dichter bij huis, de herindeling. Men staat elkaar online naar ‘het leven’ lijkt het wel. Waarom?, vraag je je af. Waarom niet wat meer respect, wat meer nuance en wat meer begrip? Laten we met elkaar het nieuwe jaar ingaan met deze drie begrippen, waardoor we ons eigen (online) leven en dat van anderen een stuk plezieriger maken. Ik wens een ieder fijne feestdagen en ontzettend veel geluk, en vooral wijsheid en goede gezondheid voor 2018, met meer begrip en respect voor elkaar!

Jan Broekman, beheerder Buurthuis de Mellenshorst Haren