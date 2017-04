Noordlaarders krijgen meer tijd om bod uit te brengen op De Rieshoek

Nieuws:

In de gemeenteraad van Haren werd gisteravond gesproken over De Rieshoek in Noordlaren. De gemeente wil de school verkopen voor een marktconforme prijs, die rond 300.000 euro ligt. Bewoners van het dorp willen het blijven gebruiken als multifunctioneel gebouw en kunnen rond 180.000 euro opbrengen. Wat nu?

In de raad is gisteren het dilemma vooruit geschoven. De Noordlaarders hebben nu tot 1 oktober de tijd om alsnog een deal te sluiten met de gemeente Haren. Wethouder Mathilde Stiekema maakte opnieuw duidelijk dat zij gaat voor een gezonde prijs. Kritische burgers vinden dat de gemeente een kans laat lopen om burgerinitiatieven mogelijk te maken.

In Glimmen werd twee jaar geleden het schoolgebouw van de voormalige OBS De Meent ook verkocht voor een marktconforme prijs (rond 400.000 euro). Dat gebouw is nu in particuliere handen en wordt als woning gebruikt.