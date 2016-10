OBS de Linde wil wel popschool zijn

Door: Redactie

Bert Beukema, die o.a. leiding geeft aan OBS de Linde in Haren wil van die school een muzikale school maken. “Het is belangrijk om je als school te profileren. Wij gaan dat nu met muziek doen. Alle leerlingen krijgen hier de mogelijkheid om in schooltijd een instrument te leren bespelen”, zegt hij.

Op 27 oktober start dit project. Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan zangworkshops volgen. De groepen 5 t/m 8 gaat aan de slag met instrumenten. “Ze maken kennis met verschillende instrumenten en gaan daaruit een keuze maken”, aldus Beukema. Voor dit project is er subsidie ontvangen van “Muziek participatie Fonds, heeft de OR een bijdrage geleverd en is het schoolbudget aangesproken. Er worden o.a. keyboards, drumstellen en gitaren aangeschaft. Voor dit ambitieuze project gaat De Linde samenwerken met muziekstudenten van het Noorderpoortcollege, die gaan helpen bij de begeleiding van de muzieklessen. Aan het eind van ieder schooljaar wil Bert Beukema de muzikale strijd aanbinden met leerlingen van de Boerhaaveschool in de stad. “Een popmuziekbattle gaan we dat noemen”, zegt hij met een lach. Om zijn leerlingen een goed muziekklimaat te bieden wordt in De Linde een echt muzieklokaal ingericht. Over het hogere doel van dit project zegt Bert Beukema: “Het is in het leven belangrijk dat je je goed kunt presenteren. Muziek is daarvoor een heel goed hulpmiddel.”

Foto: Meester Dagmar Roelfsema met zijn muzikale leerlingen…