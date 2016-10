Observatie van een dorpsgenoot: Hendrik de Vriesplantsoen online…

Door: Redactie

USB in openbare ruimte

Gevoed door zonnepaneel in Hendrik de Vries Plantsoen.

Door: haweha

In het Hendrik de Vries plantsoen staat sinds enige tijd een langwerpige betonnen tafel met een tafelblad bestaande uit een zonnepanel. Bijzonder daarbij is dat er aan beide lange zijden twee USB aansluitingen zijn aangebracht. Het is mij reeds opgevallen dat er zo nu en dan schooljeugd gebruik van maakt. Echter, nu het geregend heeft zitten er lucht- of waterbellen onder de glasplaat.

Mogelijk had het zonnepaneel in een helling geplaatst moeten worden om dit te voorkomen.

Bij toeval trof ik ter plaatse een grote jonge man die, desgevraagd, vertelde dat hij aan het wedijveren was voor Pokemon bij de kunstwerken in het plantsoen.