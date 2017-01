Observaties van een dorpsgenoot: 65 jaar getrouwd

Nieuws:

65 jaar gehuwd, bijzonder!

Sommige dingen zijn zo bijzonder dat ze het publiceren waard zijn, al is het soms even over tijd. Zo vernam ik pas dat het echtpaar Bloot, woonachtig in De Dilgt en vroeger aan de Middelhorsterweg, j.l. dinsdag maar liefst 65-jaar getrouwd was. Bijzonder en een felicitatie waard.

Ze verkeren beiden in een hoedanigheid dat ze gebruik maken van een rolstoel en daarmee redden ze het goed om ook van de kamer naar beneden te gaan om tussen de medebewoners te vertoeven. De heer Bloot geniet er elke dag van een glaasje rode port en zijn vrouw komt er op de zogenaamde Grote Markt met velen geanimeerd in gesprek. Aan de opzienbarende huwelijksdag wordt zaterdag in eigen kring luister bijgezet. Hulde!