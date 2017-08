Observaties van een dorpsgenoot: Bloeiende akkerranden: dubbel nut!

Nieuws:

Door: Redactie

Door: haweha

In Noord-Groningen kon men al meerdere jaren veelvuldig bloeiende akkerranden aantreffen. In de tegenwoordige tijd treffen we het ook aan in de naaste omgeving, zoals bijvoorbeeld aan de Hoge Hereweg en de Zuidlaarderweg te Glimmen. Op een bijgeplaatst bord aan de Hoge Hereweg wordt uiteengezet dat het bedoeld is om bijen, vlinders en andere insecten voedsel te verschaffen maar ook dat het de dubbelfunctie heeft om de nuttige insecten te laten helpen om ziekten in de gewassen te bestrijden.