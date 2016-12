Observaties van een dorpsgenoot: Dief kreeg spijt en stuurt buit terug – lees meer…

Door: Redactie

Bord Van Gend en Loos is terugbezorgd !

Door: haweha

In Haren de Krant krant en in mijn rubriek stond een oproep: wie weet waar het gestolen antieke reclamebord van Van Gend en Loos is gebleven? De eigenaar, Kars Eitens (Rijksstraatweg 110), was diep teleurgesteld.

Enkele dagen geleden kreeg Kars Eitens een postbestelling aan de deur waarvan hij dacht dat zal wel niet kloppen, ik verwacht geen postpakket en dan ook nog zo’n grote. Echter na het openmaken werd hij bijzonder blij verrast. Tot zijn vreugde bleek het spoorloos verdwenen geëmailleerde reclamebord de inhoud te zijn. Er stond geen afzender bij maar op een plaksticker valt te lezen dat de portokosten voor de verzender € 6.95 bedragen. Kars heeft geen idee waar de gewetensvolle dief woont en wie hij is, maar hij wil de laatste langs deze weg graag hartelijk bedanken!

Redactie vraagt: Bent u de persoon die het bord wegnam en terugstuurde? We willen graag uw kant van het verhaal horen. Mail de redactie: redactie@harendekrant.nl. Vertrouwelijke behandeling is verzekerd.