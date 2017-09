Observaties van een dorpsgenoot: De glazenwasser met nieuwe uitvinding

Door: Redactie

De glazenwasser met nieuwe uitvinding

Door: haweha

Bij toeval spotte ik vandaag in het centrum een glazenwasser en een leerling van Totaalwas, niet wetende dat ze een nieuwe uitvinding voor het eerst in gebruik hadden. Het gaat om het volgende: Met behulp van een 3 D printer hebben ze een borstel ontworpen die zowel links als rechts voorzien is van een motortje รก 350 euro per stuk en afkomstig uit Zwitserland. Ze gaan nu met een team van 10 deskundigen, van diverse pluimage, dit product uittesten en binnenkort in de markt te zetten.