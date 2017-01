Observaties van een dorpsgenoot: Harmjan

Nieuws:

Harmjan verzorgt P+R service!

Door: haweha

Op de oprit bij de familie Berends aan de Parkweg trof ik een bijzonder vervoermiddel aan, zie foto. De opschriften luiden alsvolgt: P+R service Haren: People Planet Profit : De Mikkelhorst.

Waar gaat dit over? Wel, als volgt: Zoon Harmjan maakt er met z’n spastische beperking een goed, of beter gezegd een heel nuttig gebruik van. De mini bestelauto is met hulp van de gemeente in eigendom bij de zorgboerderij De Mikkelhorst van waaruit zovelen en dus ook Harmjan, soms samen met een collega, dagelijks druk en nuttig bezig zijn! Hij gaat met deze wagen scholen bij langs om plastic te verzamelen en naar de gemeente te brengen, maar dat is niet het enige.

Ook kan men hem op bepaalde dagen aantreffen op en bij de parkeerplaatsen van de P+R terreinen tussen de vele geparkeerde auto’s. En u raadt het al, daar zorgt hij er voor dat de terreinen netjes blijven door onverhoopt afval te verwijderen. Dat lijkt mij nuttig en passend als een mooi geheel. Het kan ook aangemerkt worden als een nobel voorbeeld van zorg in Optima Forma.