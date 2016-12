Observaties van een dorpsgenoot: Hoe zit het met de vork?

Nieuws:

Wat is de route van het zand naar De Vork?

Door: haweha

Ik lees over de werkzaamheden voor de aanleg van het opstelterrein voor treinen in de vork (tussen de spoorlijnen) dat er 350.000 kuub zand aangevoerd moet worden. Dit transport zou aanvankelijk via de Rouaanstraat in Groningen plaatsvinden. Echter, door omstandigheden, zo heet het, zal dit nu via de Noorderzanddijk in Haren gaan. Ik vraag mij af via welke route de vrachtwagens de Noorderzanddijk moeten bereiken en verlaten?

Het is al bijna met geen pen te beschrijven hoeveel dergelijk transport er het afgelopen jaar vanaf Drenthe via de Vondellaan, de Rijksstraatweg, de Dilgtweg en de Oosterweg naar Haren Noord heeft plaatsgevonden. Krijgen we nu ook voor het opstelterrein een herhaling van die overlast en dat gevaar of is er een andere route ?