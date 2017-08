Observaties van een dorpsgenoot: Is dat nou mijn moeder?

Door: Redactie

Door: haweha

Aan het Westerveen spotte ik het tafereel op bijgaande foto. Door de anti-vliegenvermomming lijkt het er op dat het veulen de merrie nauwelijks herkent. Het antivliegengewaad zie je tegenwoordig veelvuldig in de paardenwei, vroeger niet of nauwelijks. Zou dat te maken hebben met meer vliegenoverlast of is mogelijk een gevolg van het feit dat het vroegere boerenpaard grotendeels plaats gemaakt heeft voor het sport-en hobbypaard ?