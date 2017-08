Observaties van een dorpsgenoot: kanaal

Door: Redactie

Nieuwe beschoeiing Noord Willemskanaal

Door: haweha

Wie in de buurt komt van de Meerwegbrug kan het niet ontgaan dat er in- en langs het kanaal al langere tijd veel bedrijvigheid is. De reden is dat er (onder druk) een nieuwe beschoeiing met metalen damwanden wordt aangebracht. Aldus ligt het kanaal momenteel vanaf de brug tot de bocht in noordelijke richting vol werkboten met kranen en dergelijke. Het heeft na de bouwvak ook opnieuw tot gevolg dat de Hoornsedijk niet altijd open is voor verkeer.