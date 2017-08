Nieuws:

Door: Redactie

Kerklaan is weer open.

Door: haweha

De werkzaamheden aan en bij de Kerklaan in Haren vorderen gestaag, zodanig dat de weg weer open is voor het verkeer. Dat betekent dat ook buslijn 51 naar Onnen daar weer langs gaat. Die reed de laatste weken de Dilgtweg voorbij om via de Molenweg vice versa de route te vervolgen.