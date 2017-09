Observaties van een dorpsgenoot: Kunstwerk in Glimmen

Door: Redactie

Kunstwerk oude fietsen in Glimmen

Door: haweha

Aan de Meentweg in Glimmen staat sinds ongeveer anderhalf jaar een bijzonder kunstwerk met een apart verhaal. Het kunstwerk is in de vorm van een piramide vervaardigd door de bekende kunstenaar Maria Koijck. Zij vervaardigt haar objecten doorgaans uit gebruikte materialen, in dit geval oude fietsen die door de gemeente Groningen zijn verzameld. Dit kunstwerk was trouwens reeds tweemaal te bewonderen op de Vismarkt in de stad, ook al eens met verlichting tijdens de Kerstdagen. De huidige bewoner van de Meentweg, de heer Van Dijken, zag de piramide een paar jaar geleden staan bij de Milieuboulevard in Groningen. Na getoonde- en gemelde interesse mocht hij het over laten brengen naar zijn nieuwe prachtige woonstee. Daartoe liet hij een kraan en een dieplader aanrukken en aldus kunnen we het nu aanschouwen bij zijn oprit.