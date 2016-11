Observaties van een dorpsgenoot: Molenwieken

Nieuws:

Door: Redactie

Molenwieken in één van de 4 standen.

Door: haweha

Het valt, uiteraard ook anderen, op dat de molenwieken niet steeds in dezelfde stand staan.

Ik stak mijn licht er over op bij vrijwillig molenaar Jurjen Hoekstra. Zo staan ze nu bijvoorbeeld in zogenaamde korte ruststand, of wel met één wiek recht omhoog, éen recht naar beneden en de andere twee horizontaal ofwel in de + stand. De korte ruststand houdt in dat de molen op korte termijn weer in werking komt, in dit geval namelijk op de zaterdag(en). Bij de lange ruststand staan de wieken in kruis- c.q. X stand, en betekent langere tijd niet in gebruik.

Dan zijn er nog twee andere standen, namelijk de rouwstand waarbij de wieken op 10.30 uur staan en de vreugde stand op de klokstand van ongeveer 13.30 uur.

Met de winter in aantocht zal de periode van de lange ruststand wel spoedig intreden, aldus Jurjen.