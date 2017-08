Observaties van een dorpsgenoot: Nieuwe uitbaters restaurant Blankehoeve Noordlaren

Door: Redactie

Blankehoeve in andere handen

Door: haweha

Het horecabedrijf De Blankehoeve aan de weg van Glimmen naar Noordlaren is in andere handen gekomen. Het echtpaar Albert en Bouwina Bolhuis hebben het per 1 augustus j.l. overgedragen aan Angelique van der Zwaag en Kick Busquet. De nieuwe uitbaters hebben een verschillende achtergrond, zij heeft haar sporen verdiend in de zorg en hij als horecamakelaar in Noord Nederland. Later in het jaar zullen ze hun toekomstplannen in en met de Blankehoeve bekend maken.