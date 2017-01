Observaties van een dorpsgenoot: nieuwjaarsreceptie ja of nee?

Nieuws:

Door: Redactie

Wel of geen Nieuwjaarsreceptie gemeente Haren?

Door: haweha

Tijdens het ontmoeten van medeburgers dezer dagen werd bij herhaling de vraag opgeworpen of de Gemeente dit jaar wel of geen Nieuwjaarsreceptie organiseert. De één zegt nee, want het heeft niet in de krant gestaan, de andere zegt ik denk het wel want ik heb het op een site gelezen, weer een ander zegt volgens mij is het op een merkwaardige dag namelijk a.s. zondag. Wie heeft er nu gelijk vraag ik mij af, vandaar dit thema met ongetwijfeld opheldering van ingewijden.



Redactie zegt: Op de website van de gemeente Haren staat nergens een nieuwjaarsreceptie aangekondigd. De website waaraan Haweha refereert is Haren de Krant, die de nieuwjaarsreceptie van 8 januari 2013 aankondigde, oud nieuws dus. Bij ons weten is er daarna geen nieuwjaarsreceptie meer georganiseerd.