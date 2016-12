Observaties van een dorpsgenoot: olievlek uit de lucht?

Nieuws:

Door: Redactie

Merkwaardige verschijnselen.

Door: haweha

Op een binnenplaats is gisteren (dinsdag) op het tegelplateau een vlek ontstaan die lijkt op een olievlek. Echter, de bewoner kan niets bedenken waardoor dit aldaar terecht is gekomen. Hij denkt dat het uit de lucht is gevallen. Hij heeft de gemeente uitgenodigd om er naar te willen kijken en eventueel een advies kan/wil geven hoe het verwijderd kan worden. Heeft iemand anders zoiets mogelijk ook meegemaakt? Zie foto.