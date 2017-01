Observaties van een dorpsgenoot: ongedierte

Nieuws:

Door: Redactie

Last van ongedierte ?!

Door: haweha

Konden we onlangs lezen over last van ratten ergens in Haren, nu vertellen inwoners dat ze overlast ondervinden van ander- en kleiner ongedierte. Zo terroriseren luizen o.a. aan de Mellenssteeg het woongenot waardoor sommige mensen tijdelijk elders onderdak gezocht hebben. Een andere inwoner ondervindt veel hinder van steekmuggen, die van onder de vloer de woning binnen komen. Weer iemand anders heeft deskundige hulp ingeroepen vanwege geconstateerde zwam onder de vloer. En tenslotte ontdekte iemand dat er veel lieveheersbeestjes bivakkeren tussen een raam en het raamkozijn evenals tussen een deur en het deurkozijn.

Deze verschijnselen zullen zich ongetwijfeld niet slechts specifiek in Haren voordoen, maar ik vraag mij af of het mogelijk samenhangt met de temperatuur of de tijd van het jaar?

Wellicht kunnen deskundigen hier hun licht op laten schijnen.