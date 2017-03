Observaties van een dorpsgenoot: ongeoorloofd gedrag

Nieuws:

Door: Redactie

Ongeoorloofd en gevaarlijk parkeergedrag in centrum

Door: haweha

Het komt steeds vaker voor dat automobilisten die boodschappen willen doen in het centrum van Haren ongeoorloofd en gevaarlijk parkeergedrag vertonen. Zoals bijvoorbeeld een dame in een luxe witte auto die met grote vaart vanaf de rotonde bij Vondellaan het voetgangersgebied inrijdt. Enkele senioren die zich daar op dat moment bevinden schrikken zich een hoedje, waardoor één hunner zich laat ontvallen: “Het moet toch ook niet gekker worden”. De ander spreekt de dame aan, terwijl ze uit auto stapt, met de opmerking dat ze een riskante manoeuvre uitvoerde. Haar reactie: “O sorry, het was niet mijn bedoeling om u te laten schrikken”. En weg was ze, met knipperlichten aan verliet ze in rap tempo de auto die op minder dan een meter vanaf een winkeldeur bleef staan.

Dit is slechts een voorbeeld van wat er qua ongemanierd en ongeoorloofd parkeergedrag dagelijks plaatsvindt. Op vele plekken staan er iedere dag auto’s in de voetgangersgebieden waardoor lossende vrachtwagens niet anders kunnen dan op het fietspad en de rijbaan te parkeren. Gevolg o.a. filevorming en fietsers en scootmobielers die geërgerd de rijbaan op moeten met alle gevaar van dien. Vraag is waar zijn de handhavers?