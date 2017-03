Observaties van een dorpsgenoot: Rozen verwelken en rozen vergaan. En daarom worden ze vervangen.

Nieuws:

Door: Redactie

Door: haweha

Aan de Rijksstraatweg tussen de rotonde Vondellaan en garage De Groot wordt het rozenpark voorzien van nieuwe rozenstruiken. De gemeentemedewerkers hebben er een gezellige bezigheid aan en weten te vertellen dat het perk tussen de straatweg en het voetpad er tijdens de bloei als een wit tapijt bij komt te liggen. Echter, een klein gedeelte dat kennelijk nog niet aan vervanging toe is, blijft zoals het was. De oorzaak van het afsterven van heel veel rozen is mede veroorzaakt door het mechanisch snoeien, waardoor de takken gerafeld achterblijven en daar is een roos niet tegen.