Observaties van een dorpsgenoot: Staande ovatie

Door: Redactie

Staande ovatie voor Traanendal.

Door: haweha

Het Harense Smartlappenkoor Traanendal trok dinsdagavond een volle hal van ‘t Clockhuys. Onder de bezielende leiding van dirigent Halbe de Jong, met accordeon ondersteuning van Renee de Boer, kwamen de bezoekers zeer aan hun trekken. Trouwens, wie verwacht had dat het repertoire uit zeemansliederen e.d. zou bestaan had het mis. Het koor is destijds wel als zodanig tot stand gekomen, maar men zingt nu meer op de toer van het Nederlandse lied. Om de naam daarop aan te passen blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn, maar dat deerde het publiek bij dit optreden niet, een daverende staande ovatie viel het koor namelijk tot slot ten deel !