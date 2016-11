Observaties van een dorpsgenoot: Strunen in Biotoop

Door: Redactie

Verrassende struun-tocht rond de Biotoop

Door: haweha

Een zondagochtendwandeling bracht mij op de terreinen en de voetpaden van de Biotoop aan de Kerklaan. Voor mij verrassend, aangezien ik er in de meer dan 50-jaar dat ik Harenaar ben nog nimmer geweest was. Aldus viel mijn oog op elementen die ik er niet bevroed had.

Zoals op een braakliggend terrein, dat grenst aan de Hortus, alwaar naast een gammel geraamte van een kas een opvallend gebouw mijn aandacht trok. Dat bevindt zich in de uiterste noordwest hoek grenzend aan het Hortus arboretum. Het betreft een langwerpig gebouw waarvan ze zijkanten gedicht zijn met fijnmazig gaas terwijl een aantal vrij forse bomen er middenin staan en door het dak steken, aldus een bijzondere aanblik. Dit gebouw heeft, net als andere overblijfselen, bij de Universiteit destijds dienst gedaan ter observatie van dieren in het kader van dierproeven.

Bij voortzetting van mijn struun-tocht rond de gebouwen van de Biotoop trof ik niet slechts vriendelijke bewoners, maar zag ik ook heel veel fietsen en andere vervoermiddelen staan, ten teken dat er daar veel mensen wonen c.q. vertoeven.

Tenslotte kwam ik aan de zuidzijde terecht bij de zogenaamde Zelf-oogsttuin, met de extra aanduiding ,, Het proefveld van Haren”. Naast de tuin staat een kleine kas met de vermelding ,, Geef Café “ aangevuld met de volgende teksten: Vegetarisch Restaurant, verbinding– voor iedereen–pay as you can–hmmm en reserveren verplicht !

In gebouw b kunnen belangstellenden a.s. zondag terecht voor een kunst-en schilderijen expositie, zo stond aangegeven.