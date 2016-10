Observaties van een dorpsgenoot – SVH

Door: Redactie

Senioren Vereniging’s eerste jaarvergadering.

Door: haweha

De Senioren Vereniging Haren, opgericht 11 november 2015 en thans reeds bijna 900 leden, kwam donderdag j.l. in de Mellenshorst bijeen voor de eerste jaarvergadering. In de goedgevulde zaal was het, reeds vanaf de binnenkomst, merkbaar en zichtbaar dat men niet zo zeer gekomen was om te vergaderen maar veel meer om te contacten. Ik sprak meerdere alleenstaanden die daar nadrukkelijk gewag van maakten in een teneur dat ze toch al zo vaak alleen thuis zijn. Aldus is lid zijn van een senioren vereniging een goed middel om sociaal te contact te hebben door van allerlei activiteiten gebruik te maken.

Na het behandelen van de gebruikelijke agenda werd de middag in een zeer vrolijke sfeer voortgezet bij een optreden van de Oldehovekapel uit Leeuwarden. Dit orkest dankt de naam aan de gelijk-namige scheve toren in de Friese hoofdstad en speelt aansprekende Böhemische- en Egerlander volksmuziek en op een behoorlijk niveau.