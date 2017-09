Observaties van een dorpsgenoot: Tunnel

Nieuws:

Door: Redactie

Wanneer komt de tunnel ?

Door: haweha

Zowel aan de oostkant als de westkant staan er bij het station al langere tijd grote borden waarop aangekondigd wordt dát en door wie er een tunnel onder het spoor aangelegd zal worden. Ook de tekst ‘De tunnel verbindt’ spreekt aan, maar menigeen vraagt zich af wanneer die verbinding tussen Oosterhaar en het stationsgebied er daadwerkelijk komt?

Note van de redactie: Onderaan deze bijdrage een artikel dat wij eerder publiceerden over de tunnel.

Het geduld van inwoners van de wijk Oosterhaar wordt op de proef gesteld. De planning voor de realisatie van het nieuwe station Haren wordt aangepast. Toen in februari 2014 het officiële startsein werd gegeven voor de realisatie van het nieuwe station en de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers was de verwachting dat Haren een nieuw station zou hebben in 2017. Gaandeweg de voorbereidingen bleek dat deze ambitieuze planning te krap was. De start van de werkzaamheden staat nu gepland voor eind 2017/begin 2018.

De gemeente Haren maakt hiertoe een bewuste keuze in nauw overleg met ProRail: de uitvoerder van de werkzaamheden en daarmee een belangrijke partner in dit project. Beide partijen willen werken op basis van goede, heldere afspraken, duidelijke verantwoordelijkheden en een haalbare planning. Door de planning aan te passen en daarmee meer tijd te nemen voor het project kan beter aan deze wens worden voldaan. Kwaliteit staat hierbij voor beide partijen voorop.

Met het project ‘Station Haren Verbindt’ is een totale investering van bijna twaalf miljoen euro gemoeid. Rond de acht miljoen euro hiervan is bestemd voor de realisatie van de tunnel en het moderniseren van het station. De gemeente Haren, NS, Regio Groningen-Assen, provincie Groningen en Prorail nemen een groot deel van de totale investering voor hun rekening. Daarnaast draagt ook het Rijk bij in de vorm van subsidies. Deze gelden maken het tezamen mogelijk om het gehele stationsgebied aan te pakken, waaronder de realisatie van de tunnel, de modernisering van het station, een nieuw P+R-terrein, de pleinen en het openbaar gebied.

Jammer voor de wijk

Mensen in Oosterhaar zullen waarschijnlijk niet blij zijn met het uitstel. Zij wachten al meer dan vijf jaar vooral op de tunnel door voetgangers en fietsers, die de wijk verbindt met Haren. Nu moet het verkeer nog door flessenhals Oude Middelhorst, die tijdens de spits gevaarlijk is voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De tunnel zal een binnendoortje zijn, dat de druk op de Oude Middelhorst zal doen afnemen. Voor de aanleg van de tunnel is twee jaar geleden de Walstroflat aan de Walstroweg reeds gesloopt (foto).