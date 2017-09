Observaties van een dorpsgenoot: De Vork – lees meer…

Door: Redactie

Toekomstig park bij opstelterrrein voor treinen

Door: haweha

Al vele maanden wordt er gewerkt aan de realisatie van een opstelterrein voor de treinen in de zogenaamde ‘vork’ tussen de spoorlijnen in het gebied tussen Essen en Groningen. De grote hoeveelheid grond, mijnsteen, rails e.d. zijn grotendeels aangevoerd via het Winschoterdiep. Nu de aanvoer grotendeels z’n beslag heeft gekregen zijn de paden er naartoe, zowel de Noorderzanddijk als langs het Winschoterdiep, weer vrijgegeven.

Bijzonder is dat er bij het opstelterrein een park met wandelpaden zal worden aangelegd. Op een groot bord bij het in wording zijnde geheel wordt dit reeds gepromoot met de teksten: ‘Nu nog omlopen, straks lekker door lopen’ en: ‘aantrekkelijk wandelgebied’.