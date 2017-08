Observaties van een dorpsgenoot: zieke kastanjebomen

Nieuws:

Door: Redactie

Ook kastanjes zijn ziek

Door: haweha

Op het nieuws werd melding gemaakt van de essentakziekte, waardoor veel essen verdwijnen.

Maar ook kastanjes zijn ziek, ze staan er armetierig en troosteloos bij op dit moment. Het betreft de paardenkastanje die aangetast is door de kastanjebloedingsziekte. Het blijkt bij de essen niet mogelijk te zijn om de ziekte te bestrijden. Of dat ook geldt voor de kastanje is nog twijfelachtig, zo valt althans op te maken uit publicaties. Maar, wie het weet kan mogelijk reageren.

Foto: Boom staat op de hoek van de Weg voor de Jagerskampen en de Terborgsteeg.