Observaties van een dorpsgenoot: Zingen

Nieuws:

Door: Redactie

Senioren gaan zingen.

Door: haweha

De Senioren Vereniging Haren is in een ver gevorderd stadium met plannen om een zangkoor op te richten.

Er hebben zich inmiddels reeds meer dan 25 leden aangemeld en een dirigent is voorhanden en ook nog uit de eigen ledenkring.

Er wordt thans nog overleg gepleegd over de locatie waar het zanggebeuren gaat plaatsvinden. Over vragen en aanmeldingen kan men zich melden bij het inloopspreekuur van SV Haren op de donderdagochtenden in ‘t Clockhuys. Of op het mailadres info@svharen.nl