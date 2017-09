Nieuws:

Door: Redactie

Door: haweha

Na een zaterdag met veel regen, en een kletsnatte kunstmarkt, op zondagochtend kijken naar een helder blauwe lucht met in het zuidoosten de zon en in het noordwesten de maan. Het komt uiteraard vaker voor maar het is toch wel bijzonder. Naar ik aanneem is de maan overdag slechts dan te zien als de lucht schoon en helder is, maar reacties zijn welkom!