Observaties van een dorpsgenoot: Zonnehof bedankt vrijwilligers met etentje.

Nieuws:

Door: Redactie

Door: haweha

Woensdagmiddag was het druk en gezellig in de Zonnehof omdat 80 vrijwilligers aanschoven bij een buffet. Na een welkomstdrankje en warme welkomstwoorden konden de aanwezigen kiezen uit een ruim aanbod van Groninger en Drentse maaltijden. Wat betreft de Groningse gerechten ging het om bijvoorbeeld mosterdsoep, saucijzen, rookworst, stamppot mous, hete bliksem en poffert. Uit de Drentse keuken o.a. gehaktsoep, bloedworst, siepelhaché, gastenmaal, proemenkreuze en dikke rijst. Toen het aan het dessert toe was kon men kiezen uit krentjebrij, soep’nbrij en drentse kwark.

De leiding en de koks ontvingen terecht veel lof van de bezoekers voor al het genotene!