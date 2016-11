Observaties van een dorpsgenoot: zwembad

Nieuws:

Door: Redactie

Zwembad Scharlakenhof opnieuw op het politieke toneel?

Hier een suggestie van een meedenker.

Door: haweha

Als de voortekenen niet bedriegen dan loopt de raadzaal woensdagavond opnieuw mede vol met vrijwilligers en gebruikers van ons zwembad. De geluiden van het College om daarop te bezuinigen zijn onaangenaam tot de doelgroep doorgedrongen, maar ook tot bepaalde politieke partijen zo lijkt het. Hoe dan ook, het houdt de gemoederen bezig en men vraagt zich begrijpelijk af wat een 10-jarig contract in dezen dan voorstelt.

Suggestie:

In afwachting van woensdagavond kan het mogelijk nuttig zijn een suggestie te doen, voortkomende uit een gedachte dat het Helperbad verouderd en niet groot is. Het is de vraag of de gemeente Groningen nog ambities heeft om daar in te gaan investeren. En dat zou feitelijk wel moeten ingeval meer inwoners van Haren daar meer gebruik van zouden willen/moeten maken als de onzalige gedachte van “het Scharlakenhof kan niet verder”, werkelijkheid zou worden. Het is wellicht veel praktischer om een toekomst in te gaan met een ruim en bij de tijd passend Scharlakenhof, voorzien van goede parkeervoorzieningen en een buslijn 51 die even afbuigt om daar te stoppen. In dit dossier zouden Groningen en Haren elkaar zeer goed van dienst kunnen zijn, c.q. af kunnen stevenen op een perspectiefvol Scharlakenhof.