Observaties van een dorpsgenoot: Zwemclub zoekt…

Zwemclub ZCH zoekt dringend penningmeester.

De zwemclub ZCH is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als die niet snel gevonden wordt dan dreigt er een groot probleem, zo laat het bestuur weten. Wie heeft of weet iemand die de zwemclub uit dit dilemma te helpen. Het zou toch te gek zijn dat een met veel inspanning gerenoveerd en heropend zwembad afscheid zou moeten nemen van een vaste en trouwe klant Zwem Club Haren. Dat mag niet gebeuren, of wel denk en doe mee om een kracht voor de financiële administratie te vinden. Reacties zijn welkom bij het bestuur.

secretariaatzcharen@gmail.com