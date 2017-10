Observaties van een dorpsgenoot

Nieuws:

Wie betaalt de kosten ?

Vorige week verschenen er aan de Rijksstraatweg twee brandweerauto’s met ongeveer acht medewerkers in pak. Korte tijd later vertrokken ze weer, en zo het leek onverrichter zake. Bij navraag bleek het volgende aan de hand te zijn geweest: Een bewoner had de brandweer gebeld met de mededeling dat er een boom omgewaaid was. Ter plaatse gekomen constateerden de brandweermensen dat het een boom betrof achter een woning op particulier terrein. Aldus was het geen klus voor hun en konden ze weer inrukken. Ik vraag mij af voor wiens rekening de kosten van dit loos uitrukken zijn?