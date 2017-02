Ondernemend (in) Haren: Bigpixel pionier op gebied van 3D – lees meer…

Door: Redactie

Gemeente Haren is rijk aan ondernemers. Landelijk, zo niet wereldwijd, is vraag naar hun kennis, producten en diensten. Een deel van deze ondernemingen is aangesloten bij Ondernemend Haren, een groeiend ondernemersnetwerk met 175 leden, waarvan 67 winkeliers en 108 dienstverleners. Wie zijn ze, wat doen ze en wat zijn hun ambities? De afgelopen 10 jaar heeft Ronald Zuidema dit netwerk vormgegeven door de organisatie van de jaarlijkse netwerkactiviteiten. In deze rubriek stellen we bijzondere bedrijven aan u voor.

Bigpixel maakt wondere wereld in 3D

We zijn op zoek naar bijzondere bedrijvigheid in Haren krijgen hierbij hulp van de vereniging Ondernemend Haren. Zo komen wij mooie verhalen op het spoor. Zoals Bigpixel, het bedrijf van Alexander Otto en Jeroen Hoekstra.

Zij maken vooral 3D-animaties. Dat zijn (kort gezegd) bewegende beelden met bewegende 3D-figuren die b.v. kunnen helpen om uit te leggen hoe het menselijk lichaam functioneert. Zo krijgen artsen instructie voor het uitvoeren van operaties met levensechte organen in beeld, voorzien van kleurtjes en teksten. Ook kan de werking van apparatuur heel duidelijk in beeld worden gebracht met een 3D ‘filmpje’. Otto en Hoekstra begonnen hun samenwerking tijdens een megaproject voor De Efteling, waar ze 3D-kinderfilmpjes maakten (Jokie). Hun bedrijf Bigpixel is gevestigd in De Biotoop in Haren, waar Hoekstra zelf ook woont. Ze krijgen opdrachten uit de omroepwereld. “We maken digitaal en in 3D decors voor TV-programma’s die nog aan de omroepen verkocht moeten worden. In die decors staan dan de presentatoren, het is niet van echt te onderscheiden. Maar die decors bestaan in werkelijkheid nog niet. Die worden pas gebouwd als de opdracht binnen is”, vertelt Alexander. Een andere techniek waarmee ze de markt op gaan is Augmented Reality. Wat dat is? Dat is best lastig uit te leggen. Je richt de camera van je smartphone b.v. op een toegangsbewijs van een theaterstuk en dan verschijnen uit dat kaartje plotseling figuren, filmpjes en stemmen op het beeldscherm, die informatie geven over de voorstelling. Deze techniek kun je ook in het toerisme toepassen. Je richt je telefoon op een oud gebouw en je ziet hoe het leven zich daar in de middeleeuwen afspeelde. Deze techniek past dit Harense bedrijf volop toe.

Van meubels naar 3D

Alexander Otto is een duizendpoot. Hij proefde aan studies Minerva, Rechten en Nederlands. Als 22-jarige ging hij werken voor SBS6, waar hij belspelletjes voorzag van grafische vormgeving. Hij deed dat ook voor grote gamehows, zoals ‘Who wants to be a millionaire?’. Toch trok de ‘echte wereld’ hem meer aan. Hij ging terug naar het noorden en werd naast animator ook meubelmaker (!). Dat bleek fysiek wel zwaar en daarom ging hij zich op zijn oude vak toeleggen: 3D. Daar is Bigpixel het resultaat van. Er werken zes mensen. Het bedrijf is lid van Ondernemend Haren. Zie ook www.bigpixel.nl

Foto door Jurgen Moorlach fotografie: Creatieve geesten in De Biotoop…