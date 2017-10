Ondernemend Haren probeert openingstijden Harense winkels te harmoniseren

Door: Redactie

Ondernemend Haren vindt het belangrijk dat het winkelend publiek duidelijkheid krijgt over de openingstijden van winkels. Daarom heeft men, in overleg met winkeliers, een richtlijn opgesteld voor de reguliere openingstijden, maar ook voor bijzondere koopavonden of koopzondagen.

Linda Goes, woordvoerder voor Ondernemend Haren: “Via o.a. een persoonlijke brief, geschreven door voorzitter Jos van Stratum, heeft Ondernemend Haren onlangs een voorstel gedaan voor de openingstijden in het centrum. Dit voorstel werd gericht aan alle centrumondernemers in een ultieme poging om meer – positieve – lijn in de openingstijden te krijgen en daarmee meer duidelijkheid voor zowel ondernemers als consumenten. Op basis van de reacties heeft het bestuur besloten met een advies dan wel een richtlijn te komen voor alle centrumondernemers met de oproep daar in het belang van solidariteit zoveel mogelijk gehoor aan te geven. Daarbij is Ondernemend Haren zich ervan bewust dat in enkele gevallen arbeidsvoorwaarden of regelgeving een hindernis kunnen vormen.”

Anders gezegd, winkeliers behouden altijd de vrijheid om hun winkeltijden zelf te bepalen, maar een harmonisatie zal volgens de ondernemersvereniging prettiger zijn voor het winkelend publiek.

WAT ZIJN DE ALGEMENE RICHTLIJNEN?

Maandag t/m Donderdag:

Alle winkels tot 18.00 uur geopend.

Alle horeca tot 18.00 uur geopend, zo mogelijk in ieder geval tot 19:00 uur.

Vrijdag:

Alle winkels minimaal tot 20.00 uur geopend.

Alle horeca tot 20.00 uur geopend, zo mogelijk in ieder geval tot 21:00 uur.

Specifieke openstellingen voor 2017

Zaterdag 11 november (Sint Maarten) alle winkels tot 18:00 uur geopend.

Maandag 4 december alle winkels tot 18:00 uur geopend, bij voorkeur ook ’s ochtends.

Dinsdag 5 december alle winkels tot 17:00 uur geopend.

Zaterdag 16 december wordt van 10:30 – 19:00 uur rondom de dorpskerk een Kerstfair georganiseerd. Het ligt voor de hand dat alle winkels en horeca dan ook tot 19:00 uur geopend zijn. Omdat dit jaar op zaterdag 16 december de Kerstfair plaatsvindt, wordt op 17 december geen koopzondag gehouden.

Met het gemeentebestuur wordt overlegd of op 24 december een algemene ‘koopzondag (middag)’ gehouden kan worden en – indien niet – of individuele ondernemers een ontheffing kunnen aanvragen.