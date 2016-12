De ondernemersgeest van Daphne de Haan: Le Stelle gaat verhuizen naar groter pand

Nieuws:

Door: Redactie

Goed nieuws in het centrum van Haren. In maart gaat de eigenzinnige delicatessen-lunchroom Le Stelle verhuizen naar het voormalige restaurant Hart van Haren. Dat pand, veel ruimer dan de huidige behuizing aan de Brinkhorst, staat aan het Eemke van der Veenpad tussen Rijksstraatweg en Kroonkampweg. Daphne de Haan zet een grote stap in haar ondernemerschap.

“We gaan ons concept aanpassen”, zegt Daphne. “Maar ik wil er nog niet teveel over kwijt, we werken er nog aan. In januari of februari zal duidelijk zijn hoe het er precies uit gaat zien en kan ik daar meer over vertellen.”

Le Stelle begon enkele jaren geleden met delicatessen uit Italiaanse streken en hoewel Italië nog steeds een inspiratiebron is heeft Daphne de Haan het concept verbreed. Naast de verkoop van heerlijkheden op het culinaire vlak heeft zij ook haar lunchroom tot een succes gemaakt. Le Stelle is een echt meetingpoint en een plek geworden om even neer te strijken met vrienden.

’t Hart van Haren was de brasserie van Arnout Zwarts, die deze zomer na tien jaar besloot met de zaak te stoppen.