Ondernemingsraad wil dat gemeente alsnog convenant ondertekent

Haren was niet bereid een ‘personeelsconvenant’ te teken met de fusiepartners Groningen en Ten Boer, omdat de gemeente Haren de plannen voor de fusie niet erkent. In de optiek van Haren komt er geen fusie en is een personeelsconvenant niet nodig. Bovendien zei wethouder Michiel Verbeek dat medewerkers van Haren sowieso zeker zijn van hun baan, mits zij een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd hebben. De ondernemingsraad van de Gemeente Haren heeft vandaag in een open brief aan het College alsnog gepleit voor ondertekening van het convenant.

De ondernemingsraad vindt het van belang dat medewerkers van Haren ‘ongestraft’ nu al van baan kunnen veranderen door bij de Gemeente Groningen te gaan werken zonder verlies van rechten. Zij menen dat deze ambtenaren van belang zullen zijn, ook als Haren zelfstandig blijft. In dat geval zal Haren een samenwerking moeten aangaan met Groningen en dan is het volgens de briefschrijvers goed dat er mensen werken die de Harense situatie door en door kennen.

Van Ondernemingsraad gemeente Haren

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Datum 13 januari 2017

Onderwerp Kansen bedrijfsvoering

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Op 16 december j.l. heeft de ondernemingsraad, mede namens het georganiseerd overleg, u een

brief geschreven. In deze brief vragen wij u het personeelsconvenant, wat opgesteld is door de

gemeenten Groningen en Ten Boer en met medewerking van mevrouw Kool, te erkennen en te

ondertekenen. In dit convenant wordt een aantal zaken vastgelegd omtrent het personeel en de

bedrijfsvoering in geval van herindeling. De twee belangrijkste zaken zijn naar ons inziens de

baangarantie voor de ambtenaren en de open arbeidsmarkt tussen de fusiepartners.

Het betreurt ons ten zeerste te horen dat u geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek in de

genoemde brief het personeelsconvenant te ondertekenen. Tegelijkertijd beseffen wij dat we niet

volledig zijn geweest in onze brief. Deze heeft niet alle punten besproken die voor ons belangrijk zijn

in het convenant en dit willen we graag recht zetten middels dit schrijven.

Over de voor ons zeer belangrijke baangarantie voor de ambtenaren van de gemeente Haren is

sindsdien al veel gezegd. Zo is er door de gemeente Groningen verzekerd dat de ambtenaren van de

fusiegemeenten een plaats zullen krijgen in de nieuwe gemeente. De garantie hebben we dus

gekregen van een van de fusiepartners. Wij zullen hierop moeten vertrouwen.

Echter wordt er momenteel geen aandacht meer besteed aan het tweede, niet minder belangrijke

punt, namelijk de open arbeidsmarkt. Dit baart ons zorgen en is dan ook de reden van deze brief aan

u. Wij als ondernemingsraad zien namelijk grote kansen voor de bedrijfsvoering van de gemeente

Haren, maar zeker ook voor de ambtenaren van onze gemeente wanneer deze arbeidsmarkt weer

opengesteld zal worden. Een aantal van deze kansen voor u op een rij gezet:

1. In geval van zelfstandigheid, waar u groot voorvechter van bent, wordt het eenvoudiger een

samenwerking aan te gaan in de toekomst met de gemeente Groningen. Een aantal mensen

dat dan voor de gemeente Groningen werkt heeft immers geruime tijd voor onze gemeente

gewerkt en weet wat hier speelt. Hierdoor wordt het eenvoudiger een samenwerking op te

zetten en deze te doen slagen.

2. In geval van zelfstandigheid, zal er een flexibele schil van arbeidskrachten opgezet moeten

worden met partners om ons heen. Evenals aangegeven bij punt 1 zal dit eenvoudiger zijn,

als er mensen vanuit onze gemeente werken voor de gemeente Groningen. Op deze manier

hoeft de gemeente Haren geen hoge kosten te maken voor inhuur, wat de positie van de

gemeente voor de toekomst alleen ten goede zal komen.

3. De kosten van externe inhuur zullen de komende tijd steeds hoger worden, ongeacht

herindeling of samenvoeging. Het perspectief wat de gemeente Haren als werkgever te

bieden heeft, wordt namelijk steeds onaantrekkelijker voor werknemers. Momenteel

kunnen we, lopende de ARHi procedure, geen vaste aanstelling bieden (mits aan strenge

voorwaarden wordt voldaan). De vacatures zullen steeds minder kunnen worden ingevuld

op de reguliere manier, waardoor inhuur de enige overgebleven optie is. De optie van

detachering via de open arbeidsmarkt is een welkome aanvulling en zal de kosten zeker

drukken.

4. In het verlengde van punt drie zal de ontwikkeling van de werknemers extra gestimuleerd

worden. Doordat de werknemers als interne kandidaten worden gezien in een

sollicitatieprocedure, zal het eenvoudiger zijn om een plek te vinden binnen de gemeente

Groningen. De medewerkers kunnen hier vervolgens veel ervaring opdoen en zullen groeien

in hun vakgebied. Daarnaast opent deze arbeidsmarkt ook de weg voor medewerkers van de

gemeenten Groningen en Ten Boer om binnen de gemeente Haren ervaring op te doen. Dit

is een goede manier om lege plekken op te vullen en te zorgen dat de werkdruk niet verder

wordt opgevoerd.

5. Mochten de plannen van de provincie doorgang vinden en de herindeling een feit worden,

zal er geen nadelig gevolg zijn voor wat betreft de beslissing over het convenant. De

medewerkers van beide gemeenten hebben elkaar dan al beter leren kennen, wat een

eventuele samengang zal versoepelen.

Speciaal het laatste punt willen we extra onder uw aandacht brengen. De ondernemingsraad is van

mening dat in de toekomst een goede samenwerking met de omliggende gemeenten hard nodig zal

zijn om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. In de nabije toekomst zien we bijvoorbeeld de

omgevingswet aankomen. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, zullen we een vorm van

samenwerking moeten gaan vinden. Het invoeren van deze taken binnen de ambtelijke organisatie

heeft voorbereiding nodig. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang en laten nu al zien dat er veel

taken ingevuld moeten gaan worden. Als we alle taken zelf moeten gaan invullen, zullen de kosten

hoger zijn dan in geval van een samenwerking.

Al met al genoeg reden voor de ondernemingsraad om nogmaals aan de bel te trekken. Evenals in de

brief van 16 december vragen wij u dringend het besluit van niet erkennen en ondertekenen van het

convenant te heroverwegen. Ons inziens zijn er voldoende positieve redenen genoemd om dit te

rechtvaardigen.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.