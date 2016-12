Onderzoek Coelo: Wonen in Haren is duur, maar tóch ook weer goedkoper dan Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

Het Coelo heeft een vergelijkend warenonderzoek gedaan onder de gemeenten in de provincie Groningen. Volgens hun bevindingen behoort Haren tot de duurste gemeenten. Bellingwedde is het duurts met 1529,- per jaar aan gemeentelijke, provinciale en waterschapslasten. Haren is tweede: 1520,- per jaar.

Volgens het Coelo kun je (als het om geld gaat) het beste in Stadskanaal wonen, daar kost het 1269,00. Het landelijk gemiddelde ligt op 1286,- per jaar.

Vergelijking Haren en Groningen

In deze tijd van herindelingsdebat is het interessant om Haren met Groningen te vergelijken. Daarvoor laten we de Waterschapslasten even buiten beschouwing. Het onderstaande rekensommetje is gebaseerd op de getallen van 2016, kosten die aan de gemeente worden betaald. Daarbij moet worden aangetekend dat Haren met ingang van 2017 een aantal lasten gaat verhogen (per huishouden tussen 60-100 euro per jaar. Het is opvallend dat de netto lokale lasten van Haren goedkoper zijn dan Groningen.

2016

Gebaseerd op een woning met een waarde van 280.000 euro.

Bron: Rapport Coelo 15 december 2016

OZB Haren: 405 Groningen: 480

Afval Haren: 186 Groningen: 279

Riool Haren: 234 Groningen: 145

Totaal Haren: 825 Groningen: 904

Het rapport leest u hier: https://www.coelo.nl/index.php/onderzoek/totale-decentrale-lasten-woningbezitters