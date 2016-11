Ongeval A28 leidde tot files

Nieuws:

Door: Redactie

Vanwege een ongeval op de A28 bij Haren ontstond dinsdag aan het eind van de middag een lange file richting Groningen. Tussen de oprit van de A28 bij Haren en de afrit Groningen-Zuid botsten door nog onbekende oorzaak twee auto’s op elkaar.

Meerdere hulpdiensten waaronder de brandweer kwamen met spoed ter plaatse, over eventuele gewonden en de ernst daarvan is nog niets bekend. De verkeers ongevallen analyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht dat het ongeval. De beschadigde voertuigen zijn door een beringsbedrijf afgesleept.

De Verkeersinformatiedienst meldde aan het begin van de avond een file van ruim vier kilometer. Het verkeer werd via de vluchtstrook geleid.

Sander Graafhuis, 112haren.nl/Haren de Krant