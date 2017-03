Ongeval Winschoterweg – lees meer…

Door: Redactie

Op de Winschoterweg in Groningen is vrijdagmiddag omstreeks half vier een auto over de kop geslagen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Op de Winschoterweg ontstonden de laatste maanden meerdere ongelukken. In een paar van deze gevallen speelden de witte beton blokken in de berm een rol. Automobilisten kwamen per ongeluk in de berm waarna de auto gelanceerd werd door de blokken welke erg dicht tegen de kant van de weg geplaatst zijn. Of de blokken ook bij dit ongeval de oorzaak zijn is bij ons niet bekend. De bestuurder van de auto raakte gewond en is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De verkeers ongevallen analyse van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.