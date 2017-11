Ontruiming Onnenstaete in volle gang – lees meer…

Door: Redactie

Het voormalig AZC Onnenstaete in Onnen wordt op dit moment ontruimd door mede-eigenaar Peter Epe. Hij was al eerder gesommeerd het gebied terug te brengen in de staat van 2014, maar kon naar eigen zeggen niet aan die eis voldoen omdat er administratieve problemen waren. De bank meende dat met het verwijderen van tijdelijke woningen een deel van het onderpand van leningen zou verdwijnen. Dat is rechtgezet. De intentie om aan de gemeentelijke eis te voldoen was aanwezig, zegt hij. Deze dagen rijden vrachtwagens af en aan om de tijdelijke woningen van asielzoekers te verwijderen en af te voeren. Op 15 november moet de ontruiming klaar zijn.

Wat vooraf ging

Onnenstaete is de voormalige camping De Fruitberg. Tot ongeveer 2006 ondernam de eigenaar pogingen om er een recreatiepark met huisjes van te maken, maar de verkoop viel tegen. Na enige tijd werd het park een toevluchtsoord voor onduidelijke gasten en dat baarde omwonenden zorgen. Toen het Coa zich meldde om er een AZC voor meer dan 400 mensen te huisvesten, kwam het complex in rustiger vaarwater, hoewel enkele omwonenden grote bezwaren maakten tegen de exacte positie van de units ten opzichte van de erfgrens. Nu het AZC in juli 2017 is gesloten maakte de raad zich zorgen. Zou het park nu weer terechtkomen in onduidelijk vaarwater en criminaliteit aantrekken? De gemeente heeft aangegeven de eigenaar te houden aan de recreatieve bestemming. Daarom moesten de woningen van het AZC worden verwijderd en blijven de vakantiehuisjes over.



In Haren de Krant van 22 november een interview met de eigenaar van Onnenstaete die laat weten hoe ‘hij in dit verhaal staat’ en wat de plannen zijn.



Dit is het beeld van de toekomst wellicht? Zomerhuisjes voor stadjers…