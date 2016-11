Bizar verhaal. Ontvoerde man belde aan in nachtelijk Glimmen – lees meer…

Door: Redactie

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de ontvoering en mishandeling van een 47-jarige man uit Groningen. In dat onderzoek is inmiddels een 28-jarige vrouw uit Eelde aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Het slachtoffer belde in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 november aan bij een willekeurige woning in Glimmen. Hij vertelde te zijn ontvoerd en in de buurt te zijn achtergelaten. De man droeg nauwelijks kleren en was mishandeld. Hij is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De man was maandagavond in zijn eigen auto bij zijn woning vertrokken. Wat er daarna precies is gebeurd weet hij zich niet goed te herinneren. Feit is dat hij verwondingen aan zijn hoofd heeft opgelopen en dat hij zonder zijn auto is achtergelaten in een bosperceel in Glimmen. De politie heeft direct sporenonderzoek gedaan en is een zoektocht naar de auto gestart.

Aanhouding en auto in beslag genomen

Woensdagavond werd de bewuste auto aangetroffen bij een woning in Eelde. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Donderdag is de bewoonster van die woning, een 28-jarige vrouw, aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering en/of mishandeling. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek wordt voortgezet.