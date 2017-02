Oogsten zonder zaaien

Door: Redactie

Door Gonneke Bonting

In de Biotoop bevindt zich sinds twee jaar een zelfoogsttuin. Het enige wat klanten hoeven doen, is oogsten. Biologisch dynamisch boer Gijs Nauta zorgt voor de rest.

“Die bomenrand vind ik zo mooi! Elke dag geniet ik ervan.” Gijs Nauta (32) zit met een kop koffie op zijn tuinstoel voor de kas terwijl de laatste sneeuw verdwijnt door een beginnend regenbuitje. “Buiten zijn vind ik heerlijk”, zegt hij. “Altijd, ook in de winter.” In 2015 begon Gijs in de Biotoop, naast de Hortus, een zelfoogsttuin, de eerste in Groningen. Hij kweekt er meer dan zestig verschillende groenten en kruiden, die zijn klanten mogen oogsten.

“Mijn doel was in eerste instantie om de Biotoop zelfvoorziend te maken. Dat is een oude droom van me. Helemaal voor jezelf kunnen zorgen. Die wens ontstond in een fase waarin ik richting zocht in mijn leven. Daarom ging ik naar de school voor biologisch dynamisch landbouw Warmonderhof”, vertelt hij. “Ik werkte bij een paar biologische boeren en nadat het laatste contract was afgelopen, lukte het me maar niet om werk te vinden. Uiteindelijk kreeg ik de mogelijkheid om voor mezelf te beginnen als ik met een goed plan kwam. Mijn eerste idee was om groenten en kruiden te verbouwen en verkopen. Dat plan werd afgekeurd omdat er forse investeringen nodig waren voor koelingen om alles te bewaren tot aan de verkoop. Het plan voor een zelfoogsttuin werd wel goedgekeurd. Daarvoor zijn de investeringen veel kleiner.”

Er is genoeg

Gijs fietste regelmatig langs de Biotoop, op weg van huis naar supermarkt, en besloot eens te gaan kijken wat daar nou was. “Ik zag meteen potentie”, vertelt hij. “Beheerder CareX verhuurde me het Zuiderveld inclusief de kas en zegde me toe dat ik tot 2020 kan blijven.” Naarmate zijn tuin meer bekendheid kreeg, liet hij het plan om de Biotoop zelfvoorziend te maken varen. Wie wil oogsten kan lid worden van de vereniging en in ruil daarvoor oogsten wat hij of zij nodig heeft. “Dat gaat prima”, zegt Gijs. “Ik houd van de uitspraak van Gandhi: ‘Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’. Winst maken hoef ik niet.”

Welvaartverdeling

Hij zaait plantjes in de kas en poot die in de tuin. Zodra er geoogst kan worden, maakt hij dat bekend. Via een nieuwsbrief houdt Gijs de leden op de hoogte van het wel en wee van de tuin. “Ik schrijf er ook satirische stukjes in”, zegt hij. “Ik vind dat de welvaart best beter verdeeld kan worden. Maar ja, wie vindt dat niet? Intussen ben ik dankbaar dat ik hier op deze manier kan werken.” (GB)

Lid worden kan voor € 225,00 per volwassene per jaar. Voor kinderen geldt een lager tarief, afhankelijk van de leeftijd. Meer informatie is te vinden op www.zelfoogsttuin.nl en bij de tuin zelf (bordjes ‘Open kas’ volgen).