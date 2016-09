Oogstfeest in de Mikkelhorst zaterdag 24 september

Nieuws:

Door: Redactie

Aanstaande zaterdag is een bijzondere dag op de Mikkelhorst. Iedereen is al heel vroeg uit de veren want vanaf half 8 komen duizenden wandelaars van de bekende Tocht om de Noord, over het terrein wandelen.

De wandelaars zijn zoals ieder jaar uit op vertier en ontdekking en daarom worden ze door het pand en over de pluktuinen geleid. Een hilarische eierrace moet zorgen voor de glimlach en de schoonheid van pand, dieren en groene omgeving doet de rest. Nadat de wandelaars zijn vertrokken start een Oogstfeestje in nauwe samenwerking met biologische wijngaard De Groene Parel en veel van onze leveranciers. Van 11.00 tot 15.00 uur is er gezelligheid en eten en drinken.

Voor kinderen is er een springkussen en een ranjakoe. Ze kunnen lekker op de trekker en verse kruidenbuiltjes maken uit eigen tuin. Er is muziek en lekkers en jong en oud kan mee op safari naar de varkens. Verder is van alles te koop uit eigen tuin zoals pompoenen en appels.

Zorgboerderij de Mikkelhorst

Klaverlaan 37

9753 BZ Haren

www.mikkelhorst.nl

info@mikkelhorst.nl