Ook Harense ondernemers in businessclub rond MTB-er Marc de Maar

Nieuws:

Door: Redactie

Gisteren heeft MTB-topsporter Marc de Maar aangekondigd niet te starten in MTB team Habitat. Achter de coulissen is vanzelfsprekend keihard gewerkt aan een nieuw team, dat is gelukt, het wordt MTB team Grinta – bestratingen.nl.

Het team gaat op een vernieuwende manier ondersteuning krijgen uit zakelijke kringen. Niet meet geld, maar met contacten en support. De naam van deze netwerkgroep is “Grinta Business Cycling”. Deze groep bestaat uit ondernemers die zeer nauw betrokken zijn bij dit nieuwe team. Onder hen ook Harense namen: o.a. Rubert Homan (Homan Slapen) en Bas Eefting. Met een netwerk van ruim 60 ondernemers met passie voor de wielersport gaat men als businessclub deze nieuwe uitdaging aan.

Grinta Business Cycling is geen betalende sponsor, maar een partner. Bart Boerema, voorzitter van de club: “Wij zullen als netwerk de meerwaarde van dit MTB team kunnen gebruiken voor contacten, netwerk faciliteren en een “Grinta” uitstraling naar de buitenwereld, net dat beetje meer. Grinta Business Cycling en MTB Team Grinta – Bestrating.nl zoeken elkaar op waar ze elkaar kunnen versterken. Een kruisbestuiving waar beide partijen iets aan moeten hebben.”