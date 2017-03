Op 1 mei cursus Eetbaar Wild Groen

Nieuws:

Bloemenpad en Natuurpresentaties gaan in 2017 twee cursussen “Eetbare Wilde Planten” aanbieden in het Groningse Haren.

Terug naar de natuur, dat is mogelijk de verklaring waarom eetbare wilde planten ongekend populair zijn. Maar zelf een stap verder komen dan de bekende brandnetelsoep blijkt lastiger dan gedacht. Wat is eetbaar en wat niet? Wanneer en waar kan je oogsten? En hoe maak je van de overdaad aan fleurig groen een smakelijke verrassing?

Leah Groeneweg (Bloemenpad) en Kees Boele (Natuurpresentaties) hebben deze uitdaging in 2016 opgepakt met het aanbieden van een korte cursus. Groene draad hierin is het herkennen van eetbaar groen en vervolgens verzamelen en uiteindelijk verwerken in een mooi gerecht.

De cursussen eetbare wilde planten bestaan uit vijf activiteiten. Begonnen wordt met het vinden van de weg in de groene overvloed tijdens één theorie avond en een aansluitende excursie. Hierna volgt een brede introductie in eetbare en giftige wilde planten. De cursus wordt afgesloten met twee kookworkshops.

De eerste cursus in Haren start op maandag 1 mei om 19.30 uur in zorgboerderij de Mikkelhorst en wordt gegeven op vijf opeenvolvolgende maandagen. De tweede cursus start op donderdag 8 juni om 19.30 uur en vindt plaats op vijf opeenvolgende donderdagen. Kosten per deelnemer € 95,00. Opgave kan alleen per mail (info@natuurpresentaties.nl).