Op 101-jarige leeftijd overleden

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdag 13 oktober is op 101-jarige leeftijd mevrouw A.H.Huizenga-Boomker overleden.

De dag na haar eeuwfeest kwam ze ten val en brak haar heup en pols. Aanvankelijk werd ze verpleegd in de Dilgt en verhuisde enkele maanden geleden naar huize Westerholm.

Zij was de laatste uit het gezin van Hendrik Boomker en Derkje Venema, die in 1918 hun boek-en tabakswinkel openden aan de Rijksstraatweg. Tot op vandaag is de boekhandel op dezelfde plaats gevestigd. Na drie generaties Boomker is de winkel sinds 2014 eigendom van een coöperatieve vereniging van klanten.