Nieuws:

Door: Redactie

Op 14 december vindt ’s avonds weer het grote Harens dictee plaats in de Dickensroom. Taalkundige valkuilen worden weer gegraven door snedige schrijvers. De sfeer is altijd gemoedelijk en er is weer een mooie wisseltrofee te winnen in de vorm van een pen in doos.

Voorzien van de naam van de winnaar.

Aanmelden kan via www.harensdictee.nl